«Динамо» в топ-5 клубов, которые набрали больше всего очков в Лиге Европы в 2010-х годах

Киевское «Динамо» вошло в топ-5 клубов по количеству заработанных очков в матчах Лиги Европы за последние 10 лет, сообщает немецкий ресурс Transfermarkt.

Киевский клуб провел в 2010-х годах 70 поединков в Лиге Европы, в которых набрал 113 очков, и занял в рейтинге пятое место.

Первое место заняла испанская «Севилья» – 136 очков, второй – «Вильярреал» – 128 баллов, третье место занял «Зальцбург» и набрал 120 очков.

Также в топ-20 попал еще один украинский клуб – «Днепр». Команда поделила 15-е место с «Бенфикой» и «Андерлехтом» и заработала 77 очков за 45 матчей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

