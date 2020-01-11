«Динамо» в топ-5 клубов, которые набрали больше всего очков в Лиге Европы в 2010-х годах

Киевское «Динамо» вошло в топ-5 клубов по количеству заработанных очков в матчах Лиги Европы за последние 10 лет, сообщает немецкий ресурс Transfermarkt.
Киевский клуб провел в 2010-х годах 70 поединков в Лиге Европы, в которых набрал 113 очков, и занял в рейтинге пятое место.
Первое место заняла испанская «Севилья» – 136 очков, второй – «Вильярреал» – 128 баллов, третье место занял «Зальцбург» и набрал 120 очков.
Также в топ-20 попал еще один украинский клуб – «Днепр». Команда поделила 15-е место с «Бенфикой» и «Андерлехтом» и заработала 77 очков за 45 матчей.
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Today we will show you the best 20 Europa League teams of the decade! * ——————————————————— #athletic #braga #sscnapoli #besiktas #be * ikta * #benfica #slb #fiorentina #slavia #ol
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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