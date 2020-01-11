«Динамо» в топ-5 клубов, которые набрали больше всего очков в Лиге Европы в 2010-х годах

11.01.2020, 14:06, Новости дня

Киевское «Динамо» вошло в топ-5 клубов по количеству заработанных очков в матчах Лиги Европы за последние 10 лет, сообщает немецкий ресурс Transfermarkt.

Киевский клуб провел в 2010-х годах 70 поединков в Лиге Европы, в которых набрал 113 очков, и занял в рейтинге пятое место.

Первое место заняла испанская «Севилья» – 136 очков, второй – «Вильярреал» – 128 баллов, третье место занял «Зальцбург» и набрал 120 очков.

Также в топ-20 попал еще один украинский клуб – «Днепр». Команда поделила 15-е место с «Бенфикой» и «Андерлехтом» и заработала 77 очков за 45 матчей.

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Of course @sevillafc on top! *  ——————————————————— #sevillafc #villarreal #rbsalzburg #lazio #sslazio #dynamokyiv #atleticomadrid #atletico #sporting #tottenham #spurs #psv #zenit

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 7 Янв 2020 в 4:58 PST

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Today we will show you the best 20 Europa League teams of the decade! *  ——————————————————— #athletic #braga #sscnapoli #besiktas #be * ikta * #benfica #slb #fiorentina #slavia #ol

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 7 Янв 2020 в 3:37 PST

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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