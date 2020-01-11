Huawei ежемесячно продаёт 100 тысяч смартфонов с гибким экраном Mate X

По словам одного из руководителей компании Samsung, за всё время было реализовано не менее 400 000 девайсов с гибким экраном Galaxy Fold. Не так давно и представители Huawei рассказали, насколько велики продажи их первого смартфона с гибким дисплеем Mate X. Как оказалось, бренд каждый месяц реализует не менее 100 тысяч подобных девайсов.

При этом, на сегодняшний день устройство можно приобрести исключительно на китайском рынке. Стоит напомнить, что продажи смартфона начались в середине ноября 2019 года, а это значит, что всего было продано по меньшей мере 200 тысяч экземпляров Mate X. Стоимость гаджета в Китае составляет почти 17 тысяч юаней (2,4 тысячи долларов по нынешнему курсу). Высокая цена всё равно не мешает аппарату показывать солидные результаты на местном рынке: каждый доступный экземпляр модели раскупается за считанные часы каждую распродажу, отметили специалисты.

Тем не менее, потенциал Samsung Galaxy Fold на мировом рынке все же выше, чем у Mate X. Главный сдерживающий фактор от выхода на зарубежные рынки – санкции от США, не позволяющие Huawei сотрудничать с такими американскими брендами, как Google, который поставляет программное обеспечение для смартфонов компании.

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