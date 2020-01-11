В Омске СК расследует жестокое избиение четырехлетнего мальчика отчимом

Сотрудники СКР расследуют в Омске случай жестокого избиения четырехлетнего мальчика отчимом. После случившегося у ребенка обнаружили ряд ссадин и гематом, а также порванные уши.
Заявление в полицию направили отец и бабушка пострадавшего. Уточняется, что ребенок проживает с матерью, а также сожителем женщины. Они отметили, мальчик пожаловался на физическое насилие со стороны отчима. У него при этом были порваны уши, а по всему телу обнаружено ряд ссадин, царапин и гематом. В настоящее время сотрудниками СКР Омска открыто уголовное делопроизводство, устанавливаются обстоятельства получения мальчиком телесных повреждений.
После оказания медпомощи в больнице ребенок остается с отцом и бабушкой, намеревающимися добиться лишения матери родительских прав. При этом в ведомстве добавили, “ситуация неоднозначная”, и не исключено, что между родителями будет происходить борьба за наследника. Некоторые источники заявляют, отчим и мать мальчика подали встречное заявление, обвиняя вторую сторону в клевете. Они заявляют, ребенок ударился самостоятельно, когда упал с кресла.
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