Развитие болезни Альцгеймера может быть связано с нарушением сна

Шведские исследователи из Уппсальского университета в ходе исследования установили, что нарушение сна повышает уровень белка тау в организме молодого мужчины. Тем самым увеличивается вероятность развития болезни Альцгеймера.

«Наше исследование фокусируется на том факте, что даже у молодых, здоровых людей плохой сон даже на протяжении одной ночи повышает уровень тау в крови, и это свидетельствует о том, что со временем такое нарушение сна может иметь пагубные последствия», — говорит автор исследования доктор Джонатан Седернаес. Ученые рассказывают, тау — это белок, который помогает стабилизировать внутреннюю структуру нервных клеток мозга. Ненормальное накопление вещества в организме может привести к распаду внутренних клеток и развитию болезни Альцгеймера.

Во время качественного отдыха ночью количество белков в организме выравнивается, и аномальные вещества балансируются положительными, а плохой сон может ускорить развитие когнитивных проблем.

Ученые намерены продолжить исследования в данном направлении, чтобы лучше узнать влияние сна на развитие болезни Альцгеймера. Результаты опыта были опубликованы в медицинском журнале Американской академии неврологии.

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