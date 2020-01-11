Активиста из Набережных Челнов задержали по делу о призывах к терроризму из-за видео о суде над Путиным, Песковым и Сечиным

11.01.2020, 13:57, Новости дня

Активист Карим Ямадаев из Набережных Челнов задержан по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК). Как сообщает «Медиазона», поводом послужило видео о суде над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Ямадаев уже стал подозреваемым в оскорблении властей (статья 319 УК) из-за этого же видео, он находился под обязательством о явке.

Видео опубликовано в конце декабря 2019 года. На записи активист играет судью, который приговаривает Пескова и Сечина к смертной казни и за кадром приводит приговор в исполнение. В числе подсудимых есть и Владимир Путин, но приговор ему в опубликованном видео не выносят.

В январе у Ямадаева прошел обыск.

В марте 2019 года Ямадаеву было назначено 28 суток административного ареста за установку надгробия с фотографией Путина, его признали виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

 



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Последнее: Активист Карим Ямадаев из Набережных Челнов задержан по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК). Как сообщает «Медиазона», поводом послужило видео о суде над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Ямадаев уже стал подозреваемым в оскорблении властей (статья 319 УК) из-за этого же видео, он […]

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