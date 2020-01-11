Активиста из Набережных Челнов задержали по делу о призывах к терроризму из-за видео о суде над Путиным, Песковым и Сечиным

Активист Карим Ямадаев из Набережных Челнов задержан по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК). Как сообщает «Медиазона», поводом послужило видео о суде над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Ямадаев уже стал подозреваемым в оскорблении властей (статья 319 УК) из-за этого же видео, он находился под обязательством о явке.
Видео опубликовано в конце декабря 2019 года. На записи активист играет судью, который приговаривает Пескова и Сечина к смертной казни и за кадром приводит приговор в исполнение. В числе подсудимых есть и Владимир Путин, но приговор ему в опубликованном видео не выносят.
В январе у Ямадаева прошел обыск.
В марте 2019 года Ямадаеву было назначено 28 суток административного ареста за установку надгробия с фотографией Путина, его признали виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Активист Карим Ямадаев из Набережных Челнов задержан по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК). Как сообщает «Медиазона», поводом послужило видео о суде над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Ямадаев уже стал подозреваемым в оскорблении властей (статья 319 УК) из-за этого же видео, он […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нино Бурджанадзе полетела на переговоры в Москву / 3 декабря
- У многодетной семьи в Ленобласти нашли склад оружия и окровавленные матрасы / 16 декабря
- Автоновости: Ездить надо быстрее: МВД выступило против отмены нештрафуемых +20 км/ч / 6 декабря
- Путин прибыл на заседание ОДКБ в Киргизии / 28 ноября
- Жителя Ижевска уличили в попытке продать военные секреты иностранным спецслужбам / 27 ноября
- Польский союз еврейских общин отреагировал на слова Путина о после страны в нацистской Германии / 1 января
- Главу правления «ПриватБанка» госпитализировали / 24 ноября
- Росприроднадзор будет публиковать данные о качестве воздуха в промышленных городах / 30 декабря