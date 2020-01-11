Тайный визит в Hubb Community Kitchen и контракт с Disney: чем Меган Маркл и принц Гарри занимались в Лондоне до своего шокирующего заявления

Сегодня в официальном аккаунте Меган Маркл и принца Гарри появились снимки их недавнего визита в благотворительную организацию Hubb Community Kitchen в Лондоне, которая занимается продовольствием для нуждающихся женщин и детей. Общественная кухня, которой давно покровительствует Меган, стала первым местом, которое она и принц Гарри посетили сразу же по приезде в Лондон.

Эти женщины собрались вместе после трагедии в Гренфелле, чтобы приготовить еду для своих семей и соседей, пострадавших от огня. Благодаря средствам, полученным от продажи кулинарной книги, они смогли помочь многим. Hubb продолжает работать с местными организациями, — рассказали на своей странице в Instagram герцог и герцогиня Сассекские, поделившись серией снимков.

На фотографиях счастливые Гарри и Меган наслаждаются обедом вместе с женщинами из сообщества. На кадрах запечатлены объятия и широкая улыбка принца — за день до того, как он вместе с Меган сделают сенсационное заявление. Герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от королевских обязанностей, финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начать зарабатывать самостоятельно.

А пока СМИ гадают, как именно им удастся это сделать, стало известно о финансовой сделке Меган Маркл с Disney. Незадолго до нового года герцогиня Сассекская заключила с кинокомпанией эксклюзивный контракт на использование голоса Меган для озвучки персонажей. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что в семейный бюджет из нее не попадет ни цента — весь свой гонорар Маркл решила пожертвовать в благотворительный фонд организации «Слоны без границ», которая занимается охраной дикой природы и помогает защитить животных от браконьерства.

В то, что цифра контракта может быть весьма впечатляющей, эксперты не сомневаются. По их подсчетам, одни только имена голливудской звезды Меган Маркл и выходца из королевской семьи принца Гарри могут обеспечить герцогу и герцогине Сассекским безбедное существование. За статус амбассадоров крупные компании уже готовы предложить паре солидный гонорар в пару десятков миллионов долларов в год.

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Последнее: Сегодня в официальном аккаунте Меган Маркл и принца Гарри появились снимки их недавнего визита в благотворительную организацию Hubb Community Kitchen в Лондоне, которая занимается продовольствием для нуждающихся женщин и детей. Общественная кухня, которой давно покровительствует Меган, стала первым местом, которое она и принц Гарри посетили сразу же по приезде в Лондон. Эти женщины собрались вместе после […]