Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Президент РФ Владимир Путин провел в субботу телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщили в Кремле.
Уточняется, что в центре обсуждений была ливийская проблематика.
«Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января сего года в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, уловлено о продолжении контактов на различных уровнях.
Напомним, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров 8 января поручили главам МИД и Минобороны продолжить контакты по ливийскому урегулированию. Кроме того, Путин рассказал о том, как РФ видит урегулирование в Ливии.
13 января главы МИД и Минобороны Турции посетят Москву.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин провел в субботу телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщили в Кремле. Уточняется, что в центре обсуждений была ливийская проблематика. «Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января сего года в Стамбуле, высказался за […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Собянин заявил, что не планирует управлять Москвой дольше Лужкова / 8 декабря
- В музее Булгакова открылся предпоказ накануне благотворительного аукциона / 8 декабря
- Маас призвал ЕС к сдержанности в ирано-американском конфликте / 10 января
- В ЕК оценили соглашения между Россией и Украиной по газу / 31 декабря
- Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе – пресс-служба ОПУ / 7 января
- Компании, связанные с бизнесменом Хмельницким, работали в Крыму несколько лет в обход санкций – расследование НВ / 17 декабря
- Преемник Могерини высказался о России / 1 декабря
- Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении Россией $44 млн в пользу «Укрнафти» за активы в Крыму / 18 декабря