Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Президент РФ Владимир Путин провел в субботу телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщили в Кремле.

Уточняется, что в центре обсуждений была ливийская проблематика.

«Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января сего года в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, уловлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров 8 января поручили главам МИД и Минобороны продолжить контакты по ливийскому урегулированию. Кроме того, Путин рассказал о том, как РФ видит урегулирование в Ливии.

13 января главы МИД и Минобороны Турции посетят Москву.





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Последнее: Президент РФ Владимир Путин провел в субботу телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщили в Кремле. Уточняется, что в центре обсуждений была ливийская проблематика. «Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января сего года в Стамбуле, высказался за […]