Ломаченко стихом прокомментировал видео с российским спецназом в своем Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко на своей странице в Instagram опубликовал видео, где в стихотворной форме прокомментировал ролик с российским спецназом.

Полный текст стихотворения приведен ниже.

«Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили.

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: «Осанна»,

Но а сейчас как с привязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все же увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один

Так как и тут в горячке что-то накопают», – сказал Ломаченко.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 11 Янв 2020 в 1:30 PST

9 января украинский боксер на своей странице в Instagram опубликовал видео о вере, в котором фигурирует российский спецназ, а в титрах указана благодарность «вежливым людям».

Ломаченко родился в Белгород-Днестровском Одесской области. Украинец выступает на профессиональном ринге с 2013 года, за это время он провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.

Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории «франчайзинговым» чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Украинский боксер Василий Ломаченко на своей странице в Instagram опубликовал видео, где в стихотворной форме прокомментировал ролик с российским спецназом. Полный текст стихотворения приведен ниже. «Как много тех, кто хочет враз распять, Гвоздей с запасом даже отложили. Но от Христа не поверну я вспять, Мне с детства до конца идти привили. Не вникнув в суть […]