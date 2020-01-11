На Фарерских островах сняли на видео текущую вверх по горному склону воду

На Фарерских островах случайные прохожие заметили странное природное явление – вода текла вверх по скалам. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое опубликовал Yahoo News.

Аномальное явление заметил 41-летний житель во время прогулки по острову Сувурой. На кадрах обнародованного видео можно заметить, как вода поднимается по горному склону Бейнисворд высотой 470 метров, после чего выливается на его вершину. По словам специалистов, подобный спиралевидный водяной вихрь похож на смерч.

Как отметили эксперты, подобное явление можно часто наблюдать во Флориде, где оно называется «водостоком». Некоторые интернет-пользователи предположили, что в сюжете запечатлено «перевернутое торнадо». Многие изначально сильно удивились увиденному и решили, вода течет вверх по камням.

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