Новый кроссовер Hyundai Venue 2020 получил ценник в США

Южнокорейская компания Hyundai объявила стоимость нового компактного кроссовера Hyundai Venue 2020 модельного года для американского рынка.
Уже с сегодняшнего дня местные клиенты могут приобрести данный автомобиль у дилеров марки. Указывается, что продажи стартовали в отношении комплектаций SE, SEL и Denim, все из которых предусматривают продвинутую систему безопасности Hyundais SmartSense. Под капотом нового паркетника установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 121 л.с. мощности.
Во всех комплектациях предусмотрена бесступенчатая трансмиссия и передний привод. В стартовой версии автомобиль оценен разработчиками в 19,2 тысячи долларов, тогда как топовая комплектация продается за 23,2 тысячи долларов.
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