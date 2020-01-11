Техническая поддержка Windows 7 будет недоступна с 14 января

Представители компании Microsoft сделали неожиданное заявление. Выяснилось, что с 14 января будет недоступна техподдержка Windows 7.
Разработчик популярного ПО прекратит создавать обновления для ОС и не сможет в дальнейшем гарантировать ее информационную безопасность. Вместо этого пользователи могут перейти на систему Linux, как предложили специалисты KDE. В корпорации юзерам Windows 7 советуют использовать графическое окружение Plasma. По словам создателей, соответствующее оформление было собрано из ряда элементов.
В то же время вышеуказанные изменения не означают, что операционная система Windows не сможет работать, однако многие функции с 14 января станут недоступны. Данная перемена должно затронуть корпоративных клиентов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители компании Microsoft сделали неожиданное заявление. Выяснилось, что с 14 января будет недоступна техподдержка Windows 7. Разработчик популярного ПО прекратит создавать обновления для ОС и не сможет в дальнейшем гарантировать ее информационную безопасность. Вместо этого пользователи могут перейти на систему Linux, как предложили специалисты KDE. В корпорации юзерам Windows 7 советуют использовать графическое окружение Plasma. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты: Водители пользуются телефоном даже несмотря на опасность / 10 декабря
- Мнение: В России создаются новые малогабаритные атомные реакторы / 25 ноября
- Мнение: Драгоценности Людмилы Зыкиной покажут на выставке в Историческом музее / 25 ноября
- «Не может быть вне политики»: Шуфутинский о вернувшейся в Россию на заработки Ротару / 17 декабря
- Мнение: В руках кукловодов / 6 декабря
- Популярная певица найдена мертвой / 25 ноября
- Дмитрий Харатьян считает смерть Екатерины Дуровой «чудовищной несправедливостью» / 15 декабря
- Мама Тимати Симона Юнусова похвасталась спортивными успехами внучки Алисы / 10 января