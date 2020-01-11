Техническая поддержка Windows 7 будет недоступна с 14 января

Представители компании Microsoft сделали неожиданное заявление. Выяснилось, что с 14 января будет недоступна техподдержка Windows 7.

Разработчик популярного ПО прекратит создавать обновления для ОС и не сможет в дальнейшем гарантировать ее информационную безопасность. Вместо этого пользователи могут перейти на систему Linux, как предложили специалисты KDE. В корпорации юзерам Windows 7 советуют использовать графическое окружение Plasma. По словам создателей, соответствующее оформление было собрано из ряда элементов.

В то же время вышеуказанные изменения не означают, что операционная система Windows не сможет работать, однако многие функции с 14 января станут недоступны. Данная перемена должно затронуть корпоративных клиентов.

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Последнее: Представители компании Microsoft сделали неожиданное заявление. Выяснилось, что с 14 января будет недоступна техподдержка Windows 7. Разработчик популярного ПО прекратит создавать обновления для ОС и не сможет в дальнейшем гарантировать ее информационную безопасность. Вместо этого пользователи могут перейти на систему Linux, как предложили специалисты KDE. В корпорации юзерам Windows 7 советуют использовать графическое окружение Plasma. […]