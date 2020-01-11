Mercedes-AMG GLB 35 2020 года поступит в продажу в Великобритании по цене от 48 665 фунтов

11.01.2020, 13:21, Разное

В Великобритании начали принимать предзаказ на автомобиль Mercedes-AMG GLB 35 2020 года выпуска. Стоимость модели составит 48 665 фунтов.
Под капотом автомобиля разработчики установили 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 302 л. с. (306 л. с.) и крутящего момента в 295 фунт-фут (400 Нм), достаточного для того, чтобы разогнаться до скорости 100 км/ч) всего за 5,2 секунды. Силовой агрегат работает в сочетании с трансмиссией AMG Speedshift DCT 8G, системой полного привода AMG Performance 4Matic и подвеской AMG с адаптивным демпфированием.

Экстерьер GLB 35 включает в себя многолучевые светодиодные фары с Adaptive Highbeam Assist Plus, панорамный люк на крыше и 20-дюймовые матовые черные колеса AMG. Передние сиденья с электроприводом с подогревом и памятью, окружающее освещение 64 цветов и система объемного звучания Burmester входят в стандартную комплектацию кабина. Также в базовой версии есть мультимедийная система MBUX с голосовой активацией, 10,25-дюймовым цифровым дисплеем и 10,25-дюймовым сенсорным экраном с навигацией дополненной реальности, радио DAB и интеграцией смартфона с беспроводной зарядкой.

За безопасность водителя и пассажиров отвечает пакет Driving Assistant в стандартной комплектации, который поставляется с активным ассистентом расстояния DISTRONIC, помощником парковки и навигацией, Active Steer Assist, активным ограничителем скорости, регулировкой скорости на основе маршрута, Evasive Steering Assist, Active Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, усилителем тормозов и PRE-SAFE Plus.

Британские покупатели могут выбрать металлическую расцветку кузова за дополнительные 595 фунтов стерлингов (777 долларов). Авто в оттенке designo Patagonia с красной металликой можно купить за 795 фунтов стерлингов (1038 долларов США), в то время как горно-серый магно designo стоит 1795 фунтов стерлингов (2344 доллара США).



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