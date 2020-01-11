Зеленский решил провести телефонный разговор с Роухани

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен вечером в субботу провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани по ситуации вокруг сбитого под Тегераном украинского самолета.

Офис украинского президента информирует в Telegram, что 11 января «Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации со сбитым самолетом «МАУ» в Тегеране».

«Видеобращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской республики Иран Хасаном Роухани, который запланирован на 17.00 (18.00 мск) в субботу», – указывается в сообщении.

Ранее КСИР признал ответственность за крушение украинского самолета.

Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям обнародовать результаты расследования крушения самолета.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.





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Последнее: Украинский лидер Владимир Зеленский намерен вечером в субботу провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани по ситуации вокруг сбитого под Тегераном украинского самолета. Офис украинского президента информирует в Telegram, что 11 января «Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации со сбитым самолетом «МАУ» в Тегеране». «Видеобращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских […]