Ракета «Тор» поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов – источник Бутусова в комиссии

Российская зенитная ракета «Тор» поразила украинский самолет в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Об этом главному редактору издания «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову рассказал неназванный представитель украинской государственной комиссии по расследованию инцидента, который находится в Ираке.

«Вчера почти сутки эксперты украинской комиссии в Тегеране днем и ночью, при свете прожекторов (которые «на всякий случай» взяли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям), разбирались в свезенных на площадку фрагментах самолета. Следует отметить, что все без исключения члены комиссии самоотверженно работают для скорейшего установления причин гибели самолета, проводится огромный объем работ», – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Информатор рассказал ему о прослушанных переговорах пилотов самолета МАУ с диспетчерским центром Тегерана.

«Стандартный радиообмен. Диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается, командир корабля спокойно общается. Важно было понять одно – никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается. Больше не было ничего. Никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров. Самая полная информация о полете должна быть во втором черном ящике. Но нам его обещали предоставить сегодня, будем смотреть уже совместно с канадскими экспертами. Они прилетят со своей аппаратурой», – рассказал представитель комиссии.

По его словам, долгое время специалисты не могли найти повреждений на найденных деталях самолета, однако после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета.

«Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка – примерно в 22.00. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент», – сказал эксперт.

Он рассказал о предварительных итогах расследования: «Российская зенитная ракета «Тор» поразила лайнер в нижнюю часть переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь. Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить».

По его словам, сегодня расследователи должны получить доступ ко всем данным объективного контроля.

«По сотрудничеству с иранскими коллегами – у нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь», – добавил эксперт.

Украинские эксперты обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине экипажа украинского "Боинга" и… Posted by Юрий Бутусов on Laupäev, 11. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Российская зенитная ракета «Тор» поразила украинский самолет в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Об этом главному редактору издания «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову рассказал неназванный представитель украинской государственной комиссии по расследованию инцидента, который находится в Ираке. «Вчера почти сутки эксперты украинской комиссии в Тегеране днем и ночью, при свете прожекторов (которые «на всякий случай» […]