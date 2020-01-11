Мнение: Коварный Иран

Я был не прав, когда вчера написал: «… к исходу вторых суток после катастрофы становится очевидно, что всей правды о трагедии в небе над Ираном, мир, похоже узнает не скоро». Потому что Иран признал, что украинский лайнер, потерпевший крушение в небе над Тегераном, был непреднамеренно сбит иранскими военными.

«Человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям жертв и другим пострадавшим странам», — прокомментировал результаты внутреннего расследования министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Но в трагедии виновата все-равно Россия?

На снимке: обломки рухнувшего «Боинга» украинских авиалиний. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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