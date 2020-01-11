В РФ подорожали автомобили марки Skoda

Компания Skoda повысила стоимость своих автомобилей на российском рынке.
Сообщается, что пять из шести доступных у дилеров моделей в разных комплектациях теперь продаются на 8-244 тысячи рублей дороже, чем до наступившего года. Вместе с тем сохранил прежний ценник лишь популярный лифтбэк Octavia, который доступен у всех представительств марки. Минимальное удорожание коснулось модели Rapid, которая подорожала на 8-33 тысячи рублей в разных комплектациях.
Вместе с тем универсал Octavia Combi получил более внушительную цену с удорожанием на 168-170 тысяч рублей. Приобрести данный автомобиль можно уже за 1,93 млн рублей. Самыми дорогими теперь стали модели Skoda Superb и Superb Combi, которые получили удорожание на 176-180 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
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Последнее: Компания Skoda повысила стоимость своих автомобилей на российском рынке. Сообщается, что пять из шести доступных у дилеров моделей в разных комплектациях теперь продаются на 8-244 тысячи рублей дороже, чем до наступившего года. Вместе с тем сохранил прежний ценник лишь популярный лифтбэк Octavia, который доступен у всех представительств марки. Минимальное удорожание коснулось модели Rapid, которая подорожала […]
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