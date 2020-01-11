Volkswagen готовит новый недорогой кроссовер для России

11.01.2020, 13:14, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен представить на российском рынке новый недорогой кроссовер.

К настоящему времени название автомобиля удерживается в тайне, однако новинка предложена в линейке над популярной моделью Tiguan.  Эксперты прогнозируют, что старт продаж данной модели состоится уже во второй половине 2020 года. Под капотом бюджетного кроссовера разместится 1,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с.

Также покупатели смогут приобрести модель с 2-литровой силовой установкой на 186 л.с. мощности. Во всех комплектациях паркетник получит передний привод. Остальные достоинства новинки объявят ближе к дате старта продаж нового кроссовера от Volkswagen.



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