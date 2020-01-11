«На Алису похож»: Решетова впервые показала лицо сына

Сейчас молодая мама отдыхает с мальчиком у океана. На снимке Анастасия одета в белое пляжное платье до середины бедра. Волосы распущены. Решетова держит на руках малыша в одних памперсах. Возлюбленная Тимати с наследником стоят боком к камере.

«Проводя эти дни у океана,

наблюдаю как Ратмир осматривает любопытным и наивным взглядом все эти

красОты вокруг. Поймала себя на мысли что безумно хочу чтобы он успел

насладиться нашей планетой пока на ней еще остались места, которых не

коснулась проблема изменения природной среды» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала девушка в своем инстаграм-аккаунте.

Внимание поклонников привлекло лицо крохи-Ратмира. Обычно Решетова либо поворачивает мальчика спиной к камере, либо использует стикеры. В этот раз молодая мама решила порадовать фанатов.

Большинство подписчиков Анастасии заметили, что наследник Тимати очень похож на его дочь от первого брака: »

Капец очертание на Алису похож», »

На Алису похож)

«, «Даже из далека видно как ребенок похож на папу и на сестренку❤️».

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 10 Янв 2020 в 8:09 PST

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