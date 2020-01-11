Медики: Здоровое питание и правильный режим дня продлят молодость

Медики рассказали о способах продления молодости. По их словам, следует придерживаться здорового питания и правильного режима дня, чтобы биологические часы повернулись вспять.

При использовании любых омолаживающих процедур важно помнить, на внешность сильное влияние оказывают внутренние изменения. Лучшими антивозрастными средствами являются продукты питания, регулярные физические нагрузки, а также привычки. Именно они могут предотвратить возникновение опасных болезней. Медики советуют прогуляться, пока варится кофе, ведь это полезно для костей. Также можно помассировать лицо несколькими кусочками льда, что поможет проснуться. Что касается здорового завтрака, следует начать день с омлета и какого-либо фрукта, поскольку такие продукты заменят питательную маску для лица. Если первым препятствием к хорошему дню становится пробка, нельзя раздражаться и нервничать. Специалисты рекомендуют использовать в это время медитацию. После 10.00 можно перекусить ягодами, которые богаты растительными антиоксидантами. Перед обедом человеческому телу не помешает разминка или 15-минутная прогулка. Затем можно съесть большую порцию салата. Не стоит забывать и о приеме витаминов, ведь не всегда из еды можно получить их достаточное количество.

Так как сидячий образ жизни провоцирует замедление метаболизма, необходимо больше двигаться при каждой возможности. Как подтвердили исследования, зеленый и белый чай обладают полезными веществами, которые способны замедлить старение мозга. После рабочего дня можно встретиться с друзьями, а затем во время приготовления ужина немного потанцевать. По словам американских врачей, такие движения усиливают активность центрального отдела нервной системы. Вечером следует готовить рыбу, а в качестве гарнира подать пасту из муки грубого помола или коричневый рис.

После всех дел необходимо обеспечить себя отдыхом, в чем поможет просмотр комедийного фильма или массаж. Перед сном рекомендуется выполнить позу дерева, чтобы тренировать равновесие. Чтобы тело восстановилось, нужно спать не меньше 7-8 часов в сутки. Не стоит забывать и про секс, ведь он улучшает качество ночного отдыха.

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