Ученые из BBSRC запечатлели на фото смерть

Специалистам Научно-исследовательского совета по биологическим наукам и биотехнологии Британии (BBSRC) в ходе эксперимента на дождевых червях удалось сделать фотографию смерти. Ученых удивил тот факт, что данный процесс оказался осязаемым.

В ходе исследования эксперты наблюдали за состоянием червей, когда те переставали подавать признаки жизни. Процесс смерти, как выяснилось, представляется в виде волны голубого цвета, пронизывающей все тело. Специалисты допускают, что речь идет об импульсе, запущенном постепенно выходящей из строя нервной системой и проходящем через окончания последний раз. «Голубая волна» при движении лишала клетки червей энергии, и после этого они отмирали. В организме человека, если существует подобный процесс, за него, предполагают эксперты BBSRC, будет ответственен головной мозг.

Как показало исследование, смерть вполне осязаема. Авторы эксперимента надеются, что в будущем полученную информацию можно будет использовать для более тщательного изучения процесса гибели живых организмов. В случае, если «волну» удастся остановить, то смерть получится предотвратить. Однако на данном этапе подобные планы являются фантастическими.

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