Глава ВКС КСИР рассказал о желании умереть после крушения украинского самолета

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть после крушения украинского самолета рядом с Тегераном.

Хаджизаде заявил, что «захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», когда «услышал о крушении украинского самолета», передает ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям обнародовать результаты расследования крушения самолета.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Тегерана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.





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