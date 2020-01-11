Иран передаст черные ящики Boeing 737 Франции

Власти Ирана передадут Франции бортовые самописцы Boeing 737, разбившегося под Тегераном. Как сообщает агентство IRNA, об этом сказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

Резайефар пояснил, что самописцы решено передать Франции, поскольку Иран не может расшифровать их на своей территории. Ранее Иран заявлял, что будет расшифровывать черные ящики сам.

11 января утром иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили самолет «Международных авиалиний Украины». Самолет ошибочно приняли «за враждебную цель», когда он повернул в сторону одного из важных объектов Корпуса стражей исламской революции, говорится в заявлении.

Иранские власти принесли извинения за катастрофу. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран выплатит компенсации.

Ранее власти Ирана отрицали, что самолет был сбит.

Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

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