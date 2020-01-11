Перелеты главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в новогодние праздники обошлись налогоплательщикам в 8 млн рублей. Как выяснили «МБХ Медиа», за это время самолеты Специального летного отряда «Россия» совершили восемь рейсов между Москвой, Хельсинки и финским курортным местечком Куопио, чтобы Бастрыкин смог провести новогодние каникулы на финских озерах и встретиться со своим финским коллегой в Хельсинки.

Как рассказал изданию источник в окружении главы СК, на финском курорте Куопио Бастрыкин провел девять дней в период с 28 декабря по 7 января. По словам источника, 28 декабря глава СК вместе с примерно двадцатью сопровождающими вылетел в Куопио из аэропорта Внуково на самолете Ту-204 СЛО «Россия» с бортовым номером RA-64 059 (рейс RSD-091). О вылете рейса свидетельствуют данные сервиса flightaware. В тот же день самолет вернулся во Внуково — уже без Бастрыкина, глава СК остался на финском курорте.

30 декабря RA-64 059 снова вылетел в Куопио, где забрал Бастрыкина на борт и доставил его в столичный финский аэропорт Хельсинки-Вантаа. В тот же день на сайте СК появилось сообщение, что в Хельсинки Бастрыкин провел рабочую встречу с Национальным комиссаром полиции Финляндии Сеппо Колехмайненом.

31 декабря Бастрыкин вылетел на RA-64 059 обратно в Куопио. Доставив главу СК на курорт, самолет вернулся во Внуково. 7 января в Куопио вылетел другой Ту-204, который доставил Бастрыкина во Внуково.

Таким образом, всего за новогодние праздники для Бастрыкина было совершено восемь рейсов. По подсчетам издания, самолеты за новогодние праздники провели в воздухе больше 12 часов, 731 минуту. Это 21,6 тысяч долларов. Тонна топлива стоит примерно тысячу долларов, ТУ 204−300 расходует 3,25 тонн за час полета, за 12 часов полетов он сжигает примерно 40 тонн топлива, итого еще 40 тысяч. Взлет и посадка стоят 2000 долларов, таких процедур было 8, 16 тысяч долларов всего. 29 часов стоянок в аэропортах стоят 43 тысячи долларов, по 1,5 тысячи за час. Питание для вип-персон на борту могло обойтись в примерно пять тысяч долларов за все путешествие. Стало быть, новогодние путешествия Александра Бастрыкина обошлись государственной казне в $125 тыс., примерно 8 млн рублей.

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