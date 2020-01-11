«Шахтер» – в топ-15 европейских клубов по количеству забитых голов за последние 10 лет

11.01.2020, 12:54, Новости дня

Донецкий «Шахтер» вошел в топ-15 европейских клубов по количеству забитых голов во всех турнирах в 2010-х годах, сообщает немецкий ресурс Transfermarkt на странице в Instagram.

Донецкий клуб за 10 лет провел 452 матча, где забил 1027 голов и занял в рейтинге 14-е место в рейтинге.

Больше всего голов в 2010-х годах забила «Барселона» – 1579 мячей, второй – «Реал» – 1483, третье место заняла «Бавария» – 1359 голов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Juventus only ranks 19th! * Check the top 10 on our profile! *

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 5 Янв 2020 в 11:15 PST

«Шахтер» в рейтинге обошел такие клубы как «Ювентус», «Атлетико», «Тоттенхем» и «Манчестер Юнайтед».

В рейтинге учитывались клубы из топ-10 лиг Европы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По словам одного из руководителей компании Samsung, за всё время было реализовано не менее 400 000 девайсов с гибким экраном Galaxy Fold. Не так давно и представители Huawei рассказали, насколько велики продажи их первого смартфона с гибким дисплеем Mate X. Как оказалось, бренд каждый месяц реализует не менее 100 тысяч подобных девайсов. При этом, на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика