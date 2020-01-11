«Шахтер» – в топ-15 европейских клубов по количеству забитых голов за последние 10 лет

Донецкий «Шахтер» вошел в топ-15 европейских клубов по количеству забитых голов во всех турнирах в 2010-х годах, сообщает немецкий ресурс Transfermarkt на странице в Instagram.
Донецкий клуб за 10 лет провел 452 матча, где забил 1027 голов и занял в рейтинге 14-е место в рейтинге.
Больше всего голов в 2010-х годах забила «Барселона» – 1579 мячей, второй – «Реал» – 1483, третье место заняла «Бавария» – 1359 голов.
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«Шахтер» в рейтинге обошел такие клубы как «Ювентус», «Атлетико», «Тоттенхем» и «Манчестер Юнайтед».
В рейтинге учитывались клубы из топ-10 лиг Европы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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