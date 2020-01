«Шахтер» – в топ-15 европейских клубов по количеству забитых голов за последние 10 лет

Донецкий «Шахтер» вошел в топ-15 европейских клубов по количеству забитых голов во всех турнирах в 2010-х годах, сообщает немецкий ресурс Transfermarkt на странице в Instagram.

Донецкий клуб за 10 лет провел 452 матча, где забил 1027 голов и занял в рейтинге 14-е место в рейтинге.

Больше всего голов в 2010-х годах забила «Барселона» – 1579 мячей, второй – «Реал» – 1483, третье место заняла «Бавария» – 1359 голов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Juventus only ranks 19th! * Check the top 10 on our profile! *

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 5 Янв 2020 в 11:15 PST

«Шахтер» в рейтинге обошел такие клубы как «Ювентус», «Атлетико», «Тоттенхем» и «Манчестер Юнайтед».

В рейтинге учитывались клубы из топ-10 лиг Европы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По словам одного из руководителей компании Samsung, за всё время было реализовано не менее 400 000 девайсов с гибким экраном Galaxy Fold. Не так давно и представители Huawei рассказали, насколько велики продажи их первого смартфона с гибким дисплеем Mate X. Как оказалось, бренд каждый месяц реализует не менее 100 тысяч подобных девайсов. При этом, на […]