Гончарук: Наши эксперты продолжают работать на месте крушения самолета в Иране

Украинские эксперты продолжают работать на месте катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом в Telegram 11 января сообщил глава украинского правительства Алексей Гончарук.

«Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит. Это важный шаг в процессе расследования, которое продолжается до сих пор. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели найдены «черные ящики» и место хранения части фрагментов самолета», – сообщил Гончарук.

Он отметил, что Украина работает над скорейшим завершением идентификации для репатриации тел погибших украинцев на родину.

«Боль трагедии не пройдет. Мы искренне сочувствуем близким. Украина сделает все для раскрытия всех деталей катастрофы и окажет поддержку семьям погибших», – заявил премьер.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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