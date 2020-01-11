Бренд Aston Martin отказался от производства электрокара

Руководство бренда Aston Martin объявило об отказе выпускать серийную модификацию электрокара Rapide E.
Напомним, данная модель планировалась в качестве первой версии «зеленого» автомобиля у британского автопроизводителя. Напомним, официальный дебют прототипа Rapide E показали в 2015 году, однако позже приняли решение выпустить серийную версию электрической модели. Первый показ серийного экземпляра показали весной минувшего года.
Автомобиль получил два электрических мотора с суммарной мощностью 610 л.с. Кроме того, осуществить разгон до 96 километров удается за 4 секунды. Предельная скорость электрокара составила 250 км в час, а запас хода на полном заряде аккумуляторов – 320 километров.
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