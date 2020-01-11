BMW не откажется от традиционных ДВС

11.01.2020, 12:52, Новости дня

Баварская компания BMW не намерена отказываться от двигателей внутреннего сгорания в своих автомобилях.

В компании указали, что данный тип силовых агрегатов будет актуальным на протяжении последующих 30 лет. Кроме того, разработчики не останавливаются на достигнутом, и помимо техники с ДВС, также ведут выпуск электрических машин. В частности, первым в скором времени появится новый кроссовер iX3, премьера которого состоится в нынешнем году.

Кроме того, баварские инженеры активно продвигают модели с дизельными моторами, которые также продолжат использоваться в новых моделях на ближайшие несколько десятков. Лет. Однако указано, что планируется прекратить выпуск автомобилей с моторами V12.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По словам одного из руководителей компании Samsung, за всё время было реализовано не менее 400 000 девайсов с гибким экраном Galaxy Fold. Не так давно и представители Huawei рассказали, насколько велики продажи их первого смартфона с гибким дисплеем Mate X. Как оказалось, бренд каждый месяц реализует не менее 100 тысяч подобных девайсов. При этом, на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика