BMW не откажется от традиционных ДВС

Баварская компания BMW не намерена отказываться от двигателей внутреннего сгорания в своих автомобилях.
В компании указали, что данный тип силовых агрегатов будет актуальным на протяжении последующих 30 лет. Кроме того, разработчики не останавливаются на достигнутом, и помимо техники с ДВС, также ведут выпуск электрических машин. В частности, первым в скором времени появится новый кроссовер iX3, премьера которого состоится в нынешнем году.
Кроме того, баварские инженеры активно продвигают модели с дизельными моторами, которые также продолжат использоваться в новых моделях на ближайшие несколько десятков. Лет. Однако указано, что планируется прекратить выпуск автомобилей с моторами V12.
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