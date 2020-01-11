BMW не откажется от традиционных ДВС

Баварская компания BMW не намерена отказываться от двигателей внутреннего сгорания в своих автомобилях.

В компании указали, что данный тип силовых агрегатов будет актуальным на протяжении последующих 30 лет. Кроме того, разработчики не останавливаются на достигнутом, и помимо техники с ДВС, также ведут выпуск электрических машин. В частности, первым в скором времени появится новый кроссовер iX3, премьера которого состоится в нынешнем году.

Кроме того, баварские инженеры активно продвигают модели с дизельными моторами, которые также продолжат использоваться в новых моделях на ближайшие несколько десятков. Лет. Однако указано, что планируется прекратить выпуск автомобилей с моторами V12.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По словам одного из руководителей компании Samsung, за всё время было реализовано не менее 400 000 девайсов с гибким экраном Galaxy Fold. Не так давно и представители Huawei рассказали, насколько велики продажи их первого смартфона с гибким дисплеем Mate X. Как оказалось, бренд каждый месяц реализует не менее 100 тысяч подобных девайсов. При этом, на […]