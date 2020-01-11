WSJ — новые санкции США грозят лишить Иран последних торговых и финансовых каналов

США ввели в отношении Ирана очередные санкции, под действие которых попали не только высокопоставленные иранские чиновники, но и ряд экономических отраслей этой страны, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает издание, новые ограничительные меры Вашингтона могут лишить Тегеран последних торговых и финансовых каналов.
Reuters
США ввели новые санкции против Ирана в ответ на недавние ракетные удары Тегерана по американским базам в регионе, пишет The Wall Street Journal.
Под действие ограничительных мер попали восемь высокопоставленных иранских чиновников и такие отрасли иранской экономики, как строительная, горнодобывающая, текстильная, а также промышленное производство.
Теперь Минфин США может внести в чёрный список любых физических или юридических лиц, которые работают в этих сферах, а также те компании, которые сотрудничают с иранской стороной.
Как отмечается в статье, новые санкции, одобренные президентом США Дональдом Трампом, могут перекрыть Тегерану оставшиеся торговые и финансовые каналы, которые поддерживают на плаву иранскую экономику.
Между тем в Иране подчеркнули, что новые ограничительные меры лишь укрепят самодостаточность страны.
«Американские санкции не меняют стратегический расчёт Ирана, а напротив, — заявил пресс-секретарь иранской миссии в ООН Алиреза Мирюсефи. — Экономический терроризм, который США навязали иранцам, действительно причиняет вред, но во многих областях мы самодостаточны и будем ещё более самодостаточны по мере того, как санкции продолжат действовать».
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