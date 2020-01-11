В Польше ученые обнаружили оружие балтийских племен

В Польше исследователи нашли древнее оружие народа йотвингов. Захоронение балтийских племен находилось вблизи поселка Сувалки.

Эти жители обитали на территориях нынешних Литвы, Белоруссии и Польши. В отличие от племен, которые вели оседлый образ жизни, представители йотвингов имели собственные виды боевых искусств и постоянно служили наемниками в Киевской Руси. В итоге Тевтонскому ордену удалось победить балтийский народ, а принадлежавшие ему территории он разделил между рыцарями, сражавшимися против него. Эксперты уже находили кладбище с оружием в Польше. По словам ученых, она расположено на территории, охватывающей примерно 0,5 гектаров.

Исследователи обнаружили где-то 500 артефактов, часть которых нельзя определить из-за серьезных повреждений. Довольно много предметов было найдено в 30 см от поверхности земли. Это свидетельствует о том, что йотвинги придерживались особых правил захоронения. Как утверждают археологи, согласно преданию, воин в случае нападения на племя имел возможность выбраться из могилы.

Вероятно, в Польше находятся и другие подобные кладбища, однако их сложно найти. Все дело в том, что нет никакой информации о балтийском народе и его передвижении.

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