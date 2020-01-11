Опубликованы снимки нового седана Volkswagen Polo для России

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen активно осуществляет дорожные заезды нового седана Volkswagen Polo.

Данный автомобиль в скором времени появится на российском рынке, тогда как тестовые испытания осуществляются на столичных дорогах. Фотошпионы показали снимки автомобиля, который по своему дизайну имеет множество схожих элементов от Skoda Rapid. Однако дизайнеры сохранили традиционную форму бамперов и крышки багажника автомобиля.

Кроме того, эксперты ранее анонсировали, что новый Polo получит 1,6-литровый атмосферный мотор с мощностью до 110 л.с. Также разработчики намерены предложить улучшенную модификацию с 1,4-литровым агрегатом на 125 л.с. мощности. Остальные детали объявят после официальной премьеры автомобиля.

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