В Омане назвали имя нового султана государства – им стал Хайтам бен Тарик Аль Саид, двоюродный брат умершего накануне Кабуса бин Саида. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Омана в Twitter.

Ранее Тарик Аль-Саид был министром культуры и национального наследия Омана.

Сегодня нового султана привели к присяге.

Телеканал Aljazeera со ссылкой на государственное телевидение сулатана сообщил, что члены правящей семьи открыли письмо умершего султана Кабуса, в котором он называет своего преемника.

Оманская конституция предусматривает, что правящая семья должна назначить преемника в течение трех дней после освобождения престола. Султан должен быть членом королевской семьи, а также мусульманином, «зрелым, рациональным и законным сыном оманских мусульманских родителей».

У нового правителя Омана, как и у умершего султана Кабуса, нет детей.

79-летний султан Омана Кабус бин Саид умер 10 января от рака.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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