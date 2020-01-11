В архивах Бортника Жильцов обнаружил первую версию песни Высоцкого «Райские яблоки»

Исследователь творчества Владимира Высоцкого Сергей Жильцов выявил в архивах Ивана Бортника начальную версию «Райских яблок». Этот вариант песни считался давно утерянным.
Специалист нашел композицию Высоцкого во время подготовительного процесса к выставке под названием «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…». Работа оказалась посвящением дружбе между Бортником и покойным исполнителем. До того, как обнаружили первый вариант выпущенных в 1976 году «Райских яблок», существовали 2 главных версии проекта, один из которых начинался так: «Я умру, говорят». Первая строка второго состояла из слов «Я когда-то умру». Жильцов отметил, что начальная запись песни посвящалась Марине Влади и Вадиму Туманову.
Высоцкий начинал композиции ритмом вальса, а затем переходил к балладному исполнению. Как говорил поэт, он писал слова в поезде, в связи с чем чего использовал импровизацию на первом концерте. По этой причине у «Райских яблок» был ряд версий, с которыми артист выступал в разных местах. В зависимости от варианта могло меняться и музыкальное сопровождение.
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