Стартовали продажи недорогого кроссовера Jetta VS7 в Китае

11.01.2020, 12:30, Новости дня

Немецкий бренд Volkswagen объявил о старте продаж на китайском рынке нового недорогого паркетника Jetta VS7.

Напомним, первый показ данного автомобиля состоялся осенью 2019 года в рамках проводимого автосалона в Гуанчжоу. Модель имеет просторный трехрядный салон для комфортного размещения всех пассажиров. Дизайн кроссовера Jetta VS7 имеет многочисленные сходства с более компактной моделью Jetta VS5, однако индивидуальные черты коснулись бамперов, головной оптики и фонарей.

В салоне установлен сенсорный блок управления климат-контроля, а также огромный экран мультимедийной системы автомобиля. Под капотом кроссовера Jetta VS7 расположился 4-литровый бензиновый агрегат на 150 л.с. мощности. Стартовая цена за модель составляет 111,8 тысяч юаней.



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