Злоумышленники похитили у фирмы 16 дорогих автомобилей и два сейфа с деньгами в Москве

11.01.2020, 12:26, Новости дня

Злоумышленники похитили у московского предприятия два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк сообщила, что злоумышленники, используя поддельный паспорт, «обманом вывели из числа руководителей столичной организации, занимающейся различными сделками с автотранспортом, генерального директора компании, после чего возложили его обязанности на одного из подозреваемых», передает РИА «Новости».

Затем преступники похитили с территории предприятия 16 автомобилей представительского класса, а также два сейфа с деньгами. Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 млн рублей.

При этом подозреваемых уже задержали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Южного административного округа Москвы во взаимодействии с ФСБ.

В отношении предполагаемого организатора преступного сообщества избрана мера пресечения в виде залога, четверо фигурантов взяты под стражу, еще двое находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет угон вероятно принадлежавшего Сталину автомобиля.



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Последнее: Злоумышленники похитили у московского предприятия два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Волк сообщила, что злоумышленники, используя поддельный паспорт, «обманом вывели из числа руководителей столичной организации, занимающейся различными сделками с автотранспортом, генерального директора компании, после чего возложили его обязанности на одного из подозреваемых», передает РИА «Новости». […]

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