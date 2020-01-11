Злоумышленники похитили у фирмы 16 дорогих автомобилей и два сейфа с деньгами в Москве

Злоумышленники похитили у московского предприятия два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк сообщила, что злоумышленники, используя поддельный паспорт, «обманом вывели из числа руководителей столичной организации, занимающейся различными сделками с автотранспортом, генерального директора компании, после чего возложили его обязанности на одного из подозреваемых», передает РИА «Новости».
Затем преступники похитили с территории предприятия 16 автомобилей представительского класса, а также два сейфа с деньгами. Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 млн рублей.
При этом подозреваемых уже задержали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Южного административного округа Москвы во взаимодействии с ФСБ.
В отношении предполагаемого организатора преступного сообщества избрана мера пресечения в виде залога, четверо фигурантов взяты под стражу, еще двое находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет угон вероятно принадлежавшего Сталину автомобиля.
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Последнее: Злоумышленники похитили у московского предприятия два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Волк сообщила, что злоумышленники, используя поддельный паспорт, «обманом вывели из числа руководителей столичной организации, занимающейся различными сделками с автотранспортом, генерального директора компании, после чего возложили его обязанности на одного из подозреваемых», передает РИА «Новости». […]
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