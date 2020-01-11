Хоакин Феникс задержан полицией: что случилось

Хоакин Феникс вступил в ряды знаменитостей, активно выступающих за спасение природы. Вслед за решением надевать один и тот же смокинг на все церемонии вручения кинопремий — таким образом звезда «Джокера» хочет привлечь внимание общественности к идее разумного потребления и к негативному влиянию перепроизводства одежды на окружающую среду — актер появился среди участников пятничной забастовки у стен Конгресса США.

Встав плечом к плечу с инициатором демострации Джейн Фондой, актрисой Сарой Сарандон и кинорежиссером Мартином Шином, Хоакин выступил с речью, призывая собравшихся встать на «зеленый путь» и отказаться от мяса.

В борьбе с изменением климата есть то, что каждый из вас может сделать прямо сегодня. Нужно лишь сделать правильный выбор в том, что вы потребляете, —

сказал Феникс, продолжая тему, начатую еще во время вручения «Золотых глобусов». Тогда актер, который долгие годы придерживается веганства, поблагодарил Голливудскую ассоциацию иностранной прессы за «признание и признание связи между животноводством и изменением климата» и выбор безмясного меню для этого события.

Хоакин Феникс и Джейн Фонда Хоакин Феникс и Сьюзан Сарандон

Демонстрация закончилась предсказуемо — звездные активисты были задержаны офицерами полиции. Хоакина Феникс и Мартина Шина увезли в местный участок. А вот Джейн Фонда, которая до этого не раз проводила ночи в полицейском участке, избежала ареста.

Напомним, Джейн Фонда начала устраивать еженедельные пятничные пикеты четыре месяца назад, вдохновившись юной экоактивисткой Гретой Тунберг. С тех пор имя актрисы не исчезает со сводок криминальный новостей. А на баррикадах вместе с ней появляются все больше звездных лиц. В нобре на одной из акций полицейскими были задержаны супермодель 90-х Эмбер Валлетта и актрисы Диан Лейн и Пайпер Перабо.

Я собираюсь взять свое тело, которое сейчас вроде как известно и популярно из-за сериала, и каждую пятницу буду выходить на митинг в Вашингтоне. Это будет называться пятничная пожарная тревога, и мы будем участвовать в гражданском неповиновении, и нас будут арестовывать каждую пятницу, — говорила Фонда в инстервью The Washington Post.

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Последнее: Хоакин Феникс вступил в ряды знаменитостей, активно выступающих за спасение природы. Вслед за решением надевать один и тот же смокинг на все церемонии вручения кинопремий — таким образом звезда «Джокера» хочет привлечь внимание общественности к идее разумного потребления и к негативному влиянию перепроизводства одежды на окружающую среду — актер появился среди участников пятничной забастовки у стен Конгресса […]