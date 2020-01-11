В Xiaomi рассказали о первых вариантах названия для компании

11.01.2020, 12:21, Разное

В Xiaomi рассказали о том, как планировалось назвать компанию ещё на этапе её становления. Самыми обсуждаемыми стали варианты Red Star и Xuande.
О первых названиях ныне гигантской корпорации пояснил непосредственно сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь. Он отметил, что ещё в 2010 году на собрании самыми обсуждаемыми были два названия: Red Star и Xuande. Первое, после долгих обсуждений, решили отвергнуть из-за возможных трудностей с регистрацией товарного знака, а второе наименование показалось основателям слишком сложным для произношения. Среди рассматриваемых вариантов также были Red Storm, Antong, Lingxi и Qianqi. В итоге решили всё же остановиться на Xiaomi, и сегодня это один из самых популярных китайских брендов смартфонов во всём мире.

Лэй Цзюнь отметил, фирменное обозначение Mi означает не только сокращение от Xiaomi. В нём заложено ещё несколько довольно символичных слов. Этот товарный знак можно перевести как Mobile Internet или Mission Impossiblie.



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Последнее: В Xiaomi рассказали о том, как планировалось назвать компанию ещё на этапе её становления. Самыми обсуждаемыми стали варианты Red Star и Xuande. О первых названиях ныне гигантской корпорации пояснил непосредственно сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь. Он отметил, что ещё в 2010 году на собрании самыми обсуждаемыми были два названия: Red Star и Xuande. Первое, после долгих […]

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