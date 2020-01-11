В Иране заявили, что «черные ящики» с самолета МАУ отправят во Францию

Бортовые самописцы («черные ящики») с самолета «Международных авиалиний Украины», который был сбит в Иране, отправят во Францию. Об этом сообщил иранскому агентству IRNA директор иранского Бюро по расследованию и анализу в области безопасности полетов гражданской авиации Хасан Резаифар 11 января.

Он сказал, что Иран «использовал все свои возможности» для изучения содержимого «черных ящиков», но у страны нет необходимых технологий для декодирования, так как самолет являлся одной из современных моделей Boeing.

Поэтому «черные ящики» направят для разшифровки во Францию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла незадолго после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Бортовые самописцы («черные ящики») с самолета «Международных авиалиний Украины», который был сбит в Иране, отправят во Францию. Об этом сообщил иранскому агентству IRNA директор иранского Бюро по расследованию и анализу в области безопасности полетов гражданской авиации Хасан Резаифар 11 января. Он сказал, что Иран «использовал все свои возможности» для изучения содержимого «черных ящиков», но у страны нет необходимых технологий […]