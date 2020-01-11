Иран признал, что случайно сбил украинский лайнер

Иран признал, что украинский лайнер, потерпевший крушение неподалеку от аэропорта Тегерана, был непреднамеренно сбит иранскими военными. Об этом сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на официальное заявление генштаба вооруженных сил Ирана.

Отмечается, что пассажирский самолет пролетел над секретным военным объектом, который находится в ведении Корпуса стражей исламской революции. Лайнер приняли за вражескую цель и сбили по ошибке. В распространенном заявлении иранские военные выразили соболезнования семьям погибших и пообещали, что виновные будут привлечены к ответственности.

«Человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям жертв и другим пострадавшим странам», — прокомментировал результаты внутреннего расследования министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал продолжить расследование для выяснения всех обстоятельств этой «огромной трагедии и непростительной ошибки».

Самолет компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых большинство — пассажиры из Ирана и Канады. Авиакатастрофа произошла на фоне нестабильной политической ситуации в регионе: в этот же день Иран атаковал американские базы на территории Ирака в ответ на убийство иранского высокопоставленного генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.

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Признают все, но почти никогда – сразу. Что происходило после поражения гражданских воздушных судов средствами ПВО

Ранее версию о том, что самолет был случайно сбит ракетой озвучили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также ряд СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, которые утверждали что речь идет о разработанном в РФ зенитно-ракетном комплексе «Тор».

Иран сначала отрицал, что потерпевший крушение Boeing-737 могла сбить ракета Тегерана. Власти страны утверждали, что самолет упал из-за неисправности двигателя. Президент Украины Владимир Зеленский на странице в фейсбуке заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, Служба безопасности Украины называла попадание ракеты и теракт приоритетными версиями при расследовании причин катастрофы.

После окончания Второй мировой войны не менее 15 гражданских самолетов были атакованы средствами ПВО различных государств — в ходе учений, по ошибке командования, а также в зонах гражданских войн. Часть подобных катастроф окончилась аварийной посадкой с жертвами, но немало и случаев полного уничтожения воздушного судна.

Как минимум дважды это произошло в странах НАТО. В первом случае командование признало вину лишь 28 лет спустя, во втором — через 43 года. В основном самолеты попадали под удар по трагической случайности.

Источник: Новая газета

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Последнее: Иран признал, что украинский лайнер, потерпевший крушение неподалеку от аэропорта Тегерана, был непреднамеренно сбит иранскими военными. Об этом сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на официальное заявление генштаба вооруженных сил Ирана. Отмечается, что пассажирский самолет пролетел над секретным военным объектом, который находится в ведении Корпуса стражей исламской революции. Лайнер приняли за вражескую цель и […]