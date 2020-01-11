General Motors возродит Hummer появлением электрического пикапа

11.01.2020, 12:14, Новости дня

Американский концерн General Motors в ближайшее время может возродить легендарную марку Hummer.

Источник сообщает, что первым на рынок может выйти электрический пикап, который предложат под маркой Hummer. Пока разработчики не раскрывают все достоинства данного автомобиля, тем самым удерживая интригу вплоть до официальной премьеры электрокара. Предполагается, что выход модели пикапа состоится на финальной игре Национальной футбольной лиги США.

Инсайдеры также указали, что новый электрический пикап Hummer может выйти в продажу уже к 2021 году и главным конкурентом в своем сегменте окажется другой американский электрокар — Tesla Cybertruck. Напомним, возрожденная марка приостановила деятельность в 2008 году из-за снижения объема продаж.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американский концерн General Motors в ближайшее время может возродить легендарную марку Hummer. Источник сообщает, что первым на рынок может выйти электрический пикап, который предложат под маркой Hummer. Пока разработчики не раскрывают все достоинства данного автомобиля, тем самым удерживая интригу вплоть до официальной премьеры электрокара. Предполагается, что выход модели пикапа состоится на финальной игре Национальной футбольной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика