General Motors возродит Hummer появлением электрического пикапа

Американский концерн General Motors в ближайшее время может возродить легендарную марку Hummer.

Источник сообщает, что первым на рынок может выйти электрический пикап, который предложат под маркой Hummer. Пока разработчики не раскрывают все достоинства данного автомобиля, тем самым удерживая интригу вплоть до официальной премьеры электрокара. Предполагается, что выход модели пикапа состоится на финальной игре Национальной футбольной лиги США.

Инсайдеры также указали, что новый электрический пикап Hummer может выйти в продажу уже к 2021 году и главным конкурентом в своем сегменте окажется другой американский электрокар — Tesla Cybertruck. Напомним, возрожденная марка приостановила деятельность в 2008 году из-за снижения объема продаж.

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Последнее: Американский концерн General Motors в ближайшее время может возродить легендарную марку Hummer. Источник сообщает, что первым на рынок может выйти электрический пикап, который предложат под маркой Hummer. Пока разработчики не раскрывают все достоинства данного автомобиля, тем самым удерживая интригу вплоть до официальной премьеры электрокара. Предполагается, что выход модели пикапа состоится на финальной игре Национальной футбольной […]