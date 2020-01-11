Появились данные о новом кроссовере Mitsubishi Outlander

Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander частично рассекречен инсайдерами.

Напомним, первое поколение паркетника вышло в 2012 году и за этот период разработчики сумели неоднократно порадовать новыми версиями. В свою очередь, новое поколение кроссовера Mitsubishi Outlander будет выполнено на свежей архитектуре от Renault-Nissan-Mitsubishi. Ряд специалистов высказали версию, что за основу взята актуальная генерация внедорожника Nissan X-Trail.

Кроме того, новый кроссовер сможет порадовать наличием гибридной силовой установки, но ее параметры пока удерживаются в тайне от публики. Уже ко второй половине 2020 года также поступит новая модель кроссовера, однако его название скрыто.

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