7:40. Утренняя почта

Итоги недели в субботнем выпуске 7:40
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Итоги недели в субботнем выпуске 7:40
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины» , Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток». Главное за день / 8 января
- Путин о Зеленском: Считаю некорректным давать характеристики коллегам / 19 декабря
- Daily Mail — учёные объяснили, как гонка вооружений приведёт к «войне в стиле Терминатора» / 5 января
- Зиничев рассказал о реакции Путина на новость о спасении Вани Фокина в Магнитогорске / 12 декабря
- Кэти Перри снялась для индийского Vogue / 2 января
- Британский журнал признал Крым российским / 2 января
- «Динамо» отдало двух футболистов в аренду клубам УПЛ / 25 декабря
- Зеленский назначил главу СБУ в Ровенской области / 24 декабря