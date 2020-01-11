Мнение: Ответственность

Иран признал "человеческую ошибку", которая привела к катастрофе самолета в Тегеране, и взял ответственность за нее на себя. Судя по всему, вес улик слишком велик, чтобы пытаться отпираться и далее. В целом ситуация упростилась — принятие ответственности переводит проблему в техническую плоскость — компенсации, возмещение убытков.

Источник: Эль Мюрид

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