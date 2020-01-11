Мнение: Ответственность

Иран признал "человеческую ошибку", которая привела к катастрофе самолета в Тегеране, и взял ответственность за нее на себя. Судя по всему, вес улик слишком велик, чтобы пытаться отпираться и далее. В целом ситуация упростилась — принятие ответственности переводит проблему в техническую плоскость — компенсации, возмещение убытков.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что заявление иранских властей о том, что военные ошибочно сбили самолет украинской компании МАУ, подтвердило первую версию расследования, к которой склонялись в СБУ. Баканова цитирует пресс-служба ведомства. «Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы – работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом […]
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