«Лучший в мире крестный»: Филипп Киркоров отправил видеопоздравление Андрею Малахову в связи с 48-летием

Филипп Киркоров отправил в Instagram видеопоздравление Андрею Малахову в связи с 48-летием знаменитого ведущего. «Лучшего в мире крестного» поприветствовали сын певца Мартин и дочь Алла-Виктория.
В свой день рождения 11 января Малахов получил уже большое количество поздравительных сообщений. Популярность программ с его участием в роли ведущего огромна. Телезрители особо ценят не только злободневность многих сюжетов, но и отмечают бесспорное мастерство, обаяние и харизматичность артиста. Общаясь с людьми, Андрей Малахов проявляет искреннюю доброжелательность, присущую интеллигентному человеку. Особенно тонко чувствуют это дети. Именно из кадров со своими крестниками и составлен ролик, преподнесенный в подарок имениннику. Некоторые из совместных видео и фото являются архивными, но на любом из них Малахов улыбается и излучает искреннюю радость от общения с детьми Киркорова.
Поздравительный пост поп-короля эстрады мгновенно был поддержан фолловерами. В адрес телеведущего стали поступать пожелания долгих лет жизни, успехов, здоровья и счастья из разных уголков огромной страны и ближнего зарубежья.
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Последнее: Филипп Киркоров отправил в Instagram видеопоздравление Андрею Малахову в связи с 48-летием знаменитого ведущего. «Лучшего в мире крестного» поприветствовали сын певца Мартин и дочь Алла-Виктория. В свой день рождения 11 января Малахов получил уже большое количество поздравительных сообщений. Популярность программ с его участием в роли ведущего огромна. Телезрители особо ценят не только злободневность многих сюжетов, […]
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