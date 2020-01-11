Юрий Борисов прокомментировал уровень боеспособности России

11.01.2020, 12:04, Разное

Вице-премьер РФ Юрий Борисов пояснил об уровне боеспособности вооружённых сил России. Он уверен в их исключительности и заверил всех граждан страны, что россияне находятся в полной безопасности.
В ходе своего выступления перед военными курсантами, Юрий Борисов не оставил без внимания вооружённые силы. Он отметил, что в конкурирующих странах с более внушительной армией тратят в 12-14 раз больше на содержание своих войск, но именно РФ занимает второе место среди самых боеспособных стран в мире и на шестом по объёму, который тратится на вооружение. «Уровень готовности военных подразделений гарантирует безопасность всего государства», — объяснил Юрий Борисов.

В конце своего обращения вице-премьер не упустил возможности сравнить расходы на армию у РФ и США за 2018 год. Согласно данным SIPRI, американцы потратили 649 млрд долларов, в то время как РФ ограничилась 61,4 млрд. В 2020-м данная статья расхода у Вашингтона составит 750 млрд долларов, а в отечественном бюджете предусмотрена сумма примерно в 14 раз меньше.



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