Извержение вулкана Синдакэ произошло в Японии

11.01.2020, 11:58, Новости дня

Извержение вулкана Синдакэ произошло в субботу на острове Кутиноэрабудзима на юге Японии.

По данным Главного метеорологического агентства, извержение было зафиксировано в 15.05 по местному времени (09.05 мск), передает РИА «Новости».

Столб дыма поднялся на высоту около двух километров. В районе вулкана объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Третий уровень предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.

Последний раз вулкан Синдакэ извергался в ноябре прошлого года.

Ранее извержение вулкана произошло в Новой Зеландии. Жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице, еще около 30 пострадали.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: При запрете пролетов над Ираном гражданской авиации могут подорожать цены на билеты на некоторых направлениях, также увеличится продолжительность рейсов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Пока Росавиация всего лишь рекомендовала воздержаться от полетов над этой страной. Но пилотам дано указание иметь запас топлива для изменения курса и изучить аварийные процедуры. Заслуженный […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика