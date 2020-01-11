Умер султан Омана Кабус бен Саид. Он правил 50 лет

Султан Омана Кабус бен Саид умер после продолжительной болезни. Как сообщает Reuters, ему было 79 лет.

Новым султаном стал бывший министр культуры страны Хайсам бен Тарек Аль Саид, двоюродный брат бен Саида, сообщает «Аль-Джазира».

В связи со смертью султана Кабуса в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

С 2015 года бен Саил был болен раком. В конце декабря канцелярия султана сообщила, что глава государства продолжает лечение после возвращения на родину из бельгийской клиники.

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Последнее: Султан Омана Кабус бен Саид умер после продолжительной болезни. Как сообщает Reuters, ему было 79 лет. Новым султаном стал бывший министр культуры страны Хайсам бен Тарек Аль Саид, двоюродный брат бен Саида, сообщает «Аль-Джазира». В связи со смертью султана Кабуса в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. С 2015 года бен Саил был […]