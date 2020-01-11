США сделают исключение из санкций для всех, кто будет участвовать в расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране

Министерство финансов США сделает исключение из санкций против Ирана для специалистов, которые будут участвовать в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом 10 января сказал министр финансов США Стивен Мнучин, пишет Reuters.
В соответствии с американским законодательством, Управление по контролю за иностранными активами должно предоставить разрешение следователям США и компании Boeing на участие в расследовании и, возможно, поездку в Иран.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла незадолго после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Министерство финансов США сделает исключение из санкций против Ирана для специалистов, которые будут участвовать в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом 10 января сказал министр финансов США Стивен Мнучин, пишет Reuters. В соответствии с американским законодательством, Управление по контролю за иностранными активами должно предоставить разрешение следователям США и компании Boeing на участие в […]
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