Смартфон Samsung Galaxy S20 получит экран с частотой 120 Гц

11.01.2020, 11:52, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung снова заинтересовала пользователей предстоящим флагманским смартфоном Galaxy S20.

В Сети появился очередной официальный тизер, который подтверждает ранее озвученные слухи относительно использования экрана с частотой 120 Гц. Кроме того, разрешение дисплея флагманского смартфона Galaxy S20 составит 2К. Также в представленном тизере частично намекнули на возможность выхода устройств Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.

Напомним, 11 февраля, помимо вышеуказанной модели, также будет представлен публике новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2. Эксперты ранее указали, что данная модель поступит в продажу под новым названием Galaxy Bloom.



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Последнее: Южнокорейский бренд Samsung снова заинтересовала пользователей предстоящим флагманским смартфоном Galaxy S20. В Сети появился очередной официальный тизер, который подтверждает ранее озвученные слухи относительно использования экрана с частотой 120 Гц. Кроме того, разрешение дисплея флагманского смартфона Galaxy S20 составит 2К. Также в представленном тизере частично намекнули на возможность выхода устройств Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus […]

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