Сборная Украины по гандболу проиграла стартовый матч Евро 2020

11.01.2020, 11:42, Новости дня

Мужская сборная Украины по гандболу 10 января проиграла стартовый матч на Евро 2020, сообщает официальный сайт турнира.

В первом туре группового этапа чемпионата Европы украинская команда проиграла сборной Северной Македонии со счетом 25:26.

Украина выступает в группе B, кроме Северной Македонии соперниками украинцев являются сборные Австрии и Чехии.

После первого тура Австрия занимает первое место с двумя очками, Северная Македония – второе также с двумя баллами. Украина – третья, а Чехия замыкает квартет.

Следующий матч украинская команда проведет против Австрии 12 января, начало – в 19.15.

Чемпионат Европы по волейбол 2020 года проходит с 9 по 26 января. Группа B, в которой выступает Украина, проводит свои матчи в австрийской Вене.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Мужская сборная Украины по гандболу 10 января проиграла стартовый матч на Евро 2020, сообщает официальный сайт турнира. В первом туре группового этапа чемпионата Европы украинская команда проиграла сборной Северной Македонии со счетом 25:26. Украина выступает в группе B, кроме Северной Македонии соперниками украинцев являются сборные Австрии и Чехии. После первого тура Австрия занимает первое место […]

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