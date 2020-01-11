Умер султан Омана Кабус бин Саид

11.01.2020, 11:42, Новости дня

10 января умер 79-летний султан Омана Кабус бин Саид. Об этом сообщает Reuters.

Бин Саид долгое время болел – в 2017 году у султана был обнаружен рак. В начале декабря он провел неделю в Бельгии, где проходил курс лечения.

У султана не было детей, и он публично не назначил преемника. Закон 1996 года гласит, что правящая семья должны выбрать преемника в течение трех дней после смерти султана. 

Бин Саид – был одним из самых старых правителей стран Ближнего Востока, который поддерживал нейтралитет страны в регионе. Он пришел к власти в результате бескровного переворота, свергнув своего отца. Бин Саид сразу приступил к проведению масштабных реформ в стране, которые кардинально изменили Оман. Он объединил имамат Оман и султанат Маскат в единое государство.

При бин Саиде Оман был для Ближнего Востока подобием нейтральной Швейцарии для мировой дипломатии, пишет Reuters. Он уравновешивал связи между враждующими между собой Саудовской Аравией и Ираном. 

Оман благодаря умершему султану поддерживает дружеские связи с Вашингтоном и Тегераном. Он помогал в посредничестве в секретных переговорах США и Ирана в 2013 году, которые привели к заключению ядерной сделки. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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